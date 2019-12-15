Kolcuoğlu buluşturdu

ÖZTÜRK Kolcuoğlu Restoran, yine renkli ve eğlenceli bir geceye imza attı. 1. Alanya Rakı Festivali'ni düzenleyen Kolcuoğlu, müdavimlerinden büyük ilgi gördü. Eğlenceli gecede Akyol Saz Ekibi sahne aldı. Söyledikleri şarkı ve türkülerle konukları coşturan Akyol Saz Ekibi, keyifli bir eğlence yaşattı. İlerleyen saatlerde yapılan çiğ köfte ise misafirlere ikram edildi. Festivalin bu yıl ilkini düzenlediklerini söyleyen Öztürk Kolcuoğlu Restoran veliahdı Soner Kolcuoğlu, "1. Alanya Rakı Festivali'ni başarılı bir şekilde düzenledik. Her yıl geleneksel olarak devamını getireceğiz. Gecemize katılan ve ilgi gösteren tüm dost ve müşterilerimize teşekkür ederiz" dedi.