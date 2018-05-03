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'Kocapınar' emekli oldu! Alanya Emniyeti'nin efsane ismine hüzünlü veda

Alanya'da 23 yıl boyunca polis memuru olarak görev yapan ve son dönemde Ekipler Amiri olarak emniyet teşkilatında mesaisini sürdüren Behçet Kocapınar, emekli oldu

'Kocapınar' emekli oldu! Alanya Emniyeti'nin efsane ismine hüzünlü veda

Alanya'da 23 yıl boyunca polis memuru olarak görev yapan ve son dönemde Ekipler Amiri olarak emniyet teşkilatında mesaisini sürdüren Behçet Kocapınar, emekli oldu

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:40
'Kocapınar' emekli oldu! Alanya Emniyeti'nin efsane ismine hüzünlü veda
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ALANYA'NIN yakından tanıdığı Behçet Kocapınar için dostları, Banana Hotel'de bir veda yemeği düzenledi. Programa Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, Kocapınar'ın meslektaşları, ailesi ve dostları katıldı. Kocapınar ve ailesi davetlileri kapıda karşıladı. Sahnede canlı olarak şarkı söyleyen Ekin, Kocapınar ile dans ederek ortaya renkli görüntülerin çıkmasına vesile oldu. Ekin ve grubu ara ara davetlilere halay çektirerek keyifli bir geceye imza attılar. Programın sonunda havai fişek gösterisi de davetliler tarafından ilgiyle izlendi.
‘ACI TATLI GÜNLERİMİZ OLDU’
Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, meslektaşı Behçet Kocapınar'ın veda yemeğinde yaptığı konuşmada, "Kendisine meslek yaşantısında olduğu gibi bundan sonraki hayatında sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam diliyoruz. Kendisi mesleğin duayenidir. Emekliliği ailesine ve kendisine hayırlar getirsin. Aslında bu bir veda değil, bu bir hoşgeldin törenidir" dedi. Emekli olan polis memuru Behçet Kocapınar da yaptığı konuşmasında, "32 yıldır polis olarak çalışıyorum. 9 yıl boyunca İstanbul ve Artvin'de, 23 yıldır ise Alanya'da görev yaptım. Zaman zaman acı ve tatlı günlerimiz oldu. Fakat Alanya'da görev yapmaktan çok memnunum. Bu geceyi düzenleyen bütün dostlarıma, arkadaşlarıma ve buraya gelen herkese teşekkür ediyor, meslektaşlarıma başarılar diliyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

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