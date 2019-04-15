YÜKSEK bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat vasıtası ile emniyet kemeri giyerek kendi ağırlığınızla ve yerçekimi yardımıyla kayma aktivitesi sunan 'Zipline' adlı yeni eğlence aracını tesislere kurduran Klas Piknik işletmecisi Mehmet Barcın, "Her yıl yaptığımız yeniliklere bu yıl Zipline'i de ekledik. Misafirlerimiz bu yaz eğlenceye doyacaklar" dedi.
Klas'tan bir yenilik daha
Yaz aylarının vazgeçilmez mekanlarından olan Dimçayı'ndaki Klas Piknik, müşterileri için yenilik yapmaya doymuyor
YÜKSEK bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat vasıtası ile emniyet kemeri giyerek kendi ağırlığınızla ve yerçekimi yardımıyla kayma aktivitesi sunan 'Zipline' adlı yeni eğlence aracını tesislere kurduran Klas Piknik işletmecisi Mehmet Barcın, "Her yıl yaptığımız yeniliklere bu yıl Zipline'i de ekledik. Misafirlerimiz bu yaz eğlenceye doyacaklar" dedi.
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