Klas'tan bir yenilik daha 

YÜKSEK bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat vasıtası ile emniyet kemeri giyerek kendi ağırlığınızla ve yerçekimi yardımıyla kayma aktivitesi sunan 'Zipline' adlı yeni eğlence aracını tesislere kurduran Klas Piknik işletmecisi Mehmet Barcın, "Her yıl yaptığımız yeniliklere bu yıl Zipline'i de ekledik. Misafirlerimiz bu yaz eğlenceye doyacaklar" dedi.

