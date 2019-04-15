Klas'tan bir yenilik daha 

Yaz aylarının vazgeçilmez mekanlarından olan Dimçayı'ndaki Klas Piknik, müşterileri için yenilik yapmaya doymuyor

Klas'tan bir yenilik daha 
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YÜKSEK bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat vasıtası ile emniyet kemeri giyerek kendi ağırlığınızla ve yerçekimi yardımıyla kayma aktivitesi sunan 'Zipline' adlı yeni eğlence aracını tesislere kurduran Klas Piknik işletmecisi Mehmet Barcın, "Her yıl yaptığımız yeniliklere bu yıl Zipline'i de ekledik. Misafirlerimiz bu yaz eğlenceye doyacaklar" dedi. 
 

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