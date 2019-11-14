'Klas Kanki' buluşması

KENDİLERİNE "Klas Kanki" ismini koyan grup üyeleri, keyifli bir akşam yemeği yediler. "Klas Kanki" olabilmek için Alanyasporlu olmak, sigara içmemek, yardımsever olmak, herkes tarafından sevilmek ve siyaseten milliyetçi olmak gerektiğini söyleyen grup üyeleri, "Klas Kanki olmak bir ayrıcalıktır" dediler.