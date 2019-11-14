'Klas Kanki' buluşması
Klas Group Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Barcın, Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akın, Alanya Doğal Koruma Milli Parklar Mühendisi Mevlüt Kodal, Keyfi Ala Restoran sahibi Bülent Çecem, Esap Yaşar Yılmaz ve Ahmet Gül'ün aralarında bulunduğu arkadaş grubu, önceki akşam Mahmutlar'daki Klas Bistro Restoran'da bir araya geldiler
PORTAKAL 14.11.2019, 21:26
KENDİLERİNE "Klas Kanki" ismini koyan grup üyeleri, keyifli bir akşam yemeği yediler. "Klas Kanki" olabilmek için Alanyasporlu olmak, sigara içmemek, yardımsever olmak, herkes tarafından sevilmek ve siyaseten milliyetçi olmak gerektiğini söyleyen grup üyeleri, "Klas Kanki olmak bir ayrıcalıktır" dediler.
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