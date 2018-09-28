Kitap Önerisi

Hasret Baş Bafra

Herkese merhaba!

Bu hafta sizlerle hüzünlü bir hayat hikayesini paylaşacağım. Daha doğrusu üç gencin hayatının sonlandırılışını... Yazarımız Nihat Behram şiirleriyle hüznünü pekiştirmiş ara ara. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan.

Kim bilmez ki onları? Kim bilmez ki mücadelelerini? Kim bilmez ki körpecikken idam edilişlerini?

Peki, bu idamlar nasıl gerçekleşti? Son sözleri neydi? Ardında bıraktıkları mektuplarda neler yazıyordu? Kavgaları ne içindi?

Bu hafta bu kitabı paylaşmaya karar verdiğimden beri içimden Teoman'ın Çoban Yıldızı şarkını söylüyorum sürekli. “Yüzme bilmeden daha, deniz görmeden, hiç güneşte yanmadan… Şimdi ölmek istemem daha hiç gülmeden...” diye devam ediyor şarkı.

Sanki onlara yazılmış. Üniversite öğrencisiyken öldürüldüler. Hep neler yaşadıklarını bildik. Ya yaşayamadıkları? Kitabın içeriğini bu üç fidanın son sözleri olarak yazmak istiyorum. Mekanları cennet olsun...

Yazar : Nihat Behram

Sayfa Sayısı:214

DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN

Hüseyin: “Ben şahsi hiçbir çıkar gözetmeden, halkımın mutluluğu ve bağımsızlığı için savaştım. Bu bayrağı bu ana kadar şerefle taşıdım. Bundan sonra bu bayrağı Türkiye halkına emanet ediyorum. Yaşasın işçiler, köylüler ve yaşasın devrimciler, kahrolsun faşizm!”

Yusuf: “Ben halkımın bağımsızlığı ve mutluluğu için şerefimle bir defa ölüyorum. Sizler, bizi asanlar, şerefsizliğinizle her gün öleceksiniz. Biz halkımızın hizmetindeyiz. Sizler Amerika'nın hizmetindesiniz... Yaşasın devrimciler, kahrolsun faşizm!”

Deniz: “Yaşasın Türkiye halkının bağımsızlığı, yaşasın marksizm-leninizmin yüce ideolojisi, yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi, kahrolsun emperyalizm!”

Ve ilmekler boyunlarına geçirildi, sırayla aynı yere gittiler...

Denizin nabzı bir türlü durmuyordu. Tam elli dakika sallandı darağacında. Sonra kestiler ipi...