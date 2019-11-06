Kışın kralı

YAZ sezonunun sona ermesi ile birlikte yazlık eğlence mekanları bir bir kapanırken, Robin Hood Bar'da coşkulu geceler sürüyor. Önceki gece yine sıcak bir atmosferin olduğu mekanda çok sayıda yerli ve yabancı turist vardı. Kış boyunca her gece açık olacaklarını söyleyen işletme yetkilileri, "Tüm eğlenceseverleri Robin Hood Bar'a bekliyoruz" dediler.