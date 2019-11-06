Kışın kralı
Yaz sezonunun sona ermesi ile birlikte yazlık eğlence mekanları bir bir kapanırken, Robin Hood Bar'da coşkulu geceler sürüyor
PORTAKAL 06.11.2019, 20:41
YAZ sezonunun sona ermesi ile birlikte yazlık eğlence mekanları bir bir kapanırken, Robin Hood Bar'da coşkulu geceler sürüyor. Önceki gece yine sıcak bir atmosferin olduğu mekanda çok sayıda yerli ve yabancı turist vardı. Kış boyunca her gece açık olacaklarını söyleyen işletme yetkilileri, "Tüm eğlenceseverleri Robin Hood Bar'a bekliyoruz" dediler.
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|10
|17
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|10
|16
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|10
|16
|8. Altay
|10
|15
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|10
|15
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|14
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|10
|12
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|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
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|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
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|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
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|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
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|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
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|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
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|12
|5