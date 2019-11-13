Kışın ilk sürprizi

KEYKUBAT Plajı'nın hemen yanında bulunan Öztürk Kolcuoğlu Restoran, zengin kebap menüsünün yanı sıra düzenlediği farklı etkinlikler ile de adından sıkça söz ettiriyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte müdavimleri için sıra geceleri düzenleyecek olan Kolcuoğlu Restoran, ilk programını 16 Kasım Cumartesi akşamı gerçekleştirecek. Şanlıurfa'dan gelecek olan sıra gecesi ekibi, katılımcılara doyumsuz bir gece yaşatacak. Çiğ köfte ikramının da olacağı gecede bol bol halaylar çekilecek. Bu özel geceye tüm Alanya halkını davet eden Öztürk Kolcuoğlu Restoran veliahtı Soner Kolcuoğlu, "Kış sezona renkli bir merhaba demek için herkesi işletmemize bekliyoruz" dedi.



