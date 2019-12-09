Kışa 'Merhaba' dediler
Las Vegas Bar kış sezonuna renkli bir giriş yaptı. Haftasonunda yapılan kışa merhaba partisine eğlenceseverler büyük ilgi gösterdi
PORTAKAL 09.12.2019, 17:28
BARLAR Sokağı olarak bilinen İzzet Azakoğlu Caddesi üzerindeki Las Vegas Bar, kış sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Yeni işletme müdürü Mehmetcan Çelik tarafından organize edilen kışa merhaba partisinde büyük bir eğlence yaşandı. Dansçı kızlar geceye katılanlara renkli anlar yaşattı. Doyumsuz bir eğlencenin olduğu gecede DJ en hareketli şarkıları çalarak katılımcıları coşturdu. Las Vegas'taki renkli atmosfer görülmeye değerdi.
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