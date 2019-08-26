ÖZTÜRK Kolcuoğlu Restoran'ın veliahtı Soner Kolcuoğlu, yoğun geçen iş temposuna kısa bir mola verdi ve soluğu Çeşme Alaçatı'da aldı. Yakın dostları ile birlikte gittiği Alaçatı'da gününü gün eden Kolcuoğlu, sosyal medya hesabından da bol bol fotoğraf paylaştı. Kolcuoğlu, Rise Alaçatı'dan paylaştığı bu fotoğrafına ise takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.