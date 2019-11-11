Kış sezonuna merhaba

ALANYA'NIN tanınmış 5 turizmcisi tarafından hizmete açılan Oba'daki 5 Et & Mangal, kış sezonuna renkli bir giriş yaptı. Halkla ilişkiler müdürlüğünü Ayşegül Polat'ın yaptığı keyifli mekan, kalabalık bir gece yaşadı. Birgül Terzi'nin sahne aldığı programda hem akşam yemeği yiyen hem de doyasıya eğlenen katılımcılar, zaman zaman şarkılara da eşlik ettiler.

