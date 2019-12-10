Kış bombaları
Konser maratonunu tüm hızıyla sürdüren Illusion Event Hall, önümüzdeki kış sezonu boyunca dev konserlere imza atmaya devam edecek
PORTAKAL 10.12.2019, 18:01
İKİ yıldır Alanya'nın ve bölgenin en popüler eğlence merkezlerinden birisi haline gelen ve bugüne kadar 100'e yakın etkinlik ve konsere imza atan Illusion Event Hall, bu kış sezonunda soğuk geceleri yine konserlerle ısıtacak. Anlaşma yapılan ünlü isimleri tek tek duyurmaya başlayan Illusion, önümüzdeki haftalarda, Bilal Sonses, Merve Özbey, Manuş Baba ve Derya Uluğ'u sahnesinde ağırlayacak. Konserler için tarihler henüz belli olmazken, işletme yetkilileri, "Kısa bir süre sonra bu 4 ünlü ismin net konser tarihleri belli olacak. Soğuk Alanya geceleri bu kış yine konserlerimizle ısınacak" dediler. Öte yandan, Illusion, 13 Aralık Cuma gecesi de Necati ve Saykolar konserine ev sahipliği yapacak.
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