'Kip' zamanı

HER tasarımı ile kendinizi özel hissettiren, modern, kaliteli ve stil sahibi erkeklerin tercihi olan KİP, kış sezonuna geniş bir ürün yelpazesi ile girdi. Ayakkabı, takım elbise, gömlek, kravat, pantolon, triko ve daha birçok çeşitleri ile dikkat çeken KİP, halihazırda kampanyası ile de ilgi görüyor. 3 parça ürün ve üzeri alımlarda yüzde 15 indirim yapan KİP'te, takım elbiseler 699 TL, pantolonlar 179 TL ve gömlek çeşitleri de 149 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. "Erkekler için erkekçe giyim" sloganı ile hizmet veren KİP'in Alanya mağazası sahibi Hasan Düşünceli, "Yeni sezon ürünlerimiz çok beğenildi. Başlattığımız kampanya ile de en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Şıklığına özen gösteren tüm erkekleri mağazamıza bekliyoruz" dedi.