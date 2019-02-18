Kip Alanya'da

YAYLA Yolu Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde hizmet vermeye başlayan Kip Alanya Mağazası, kısa sürede şıklığına özen gösteren bayların en uğrak adreslerinden olmaya başladı. Alanya Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi de olan Alanya'nın tanınmış gençlerinden Hasan Düşüncüle'nin işletmeciliğini yaptığı Kip, geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet veriyor. Kısa sürede çok sayıda 'hayırlı olsun' ziyareti alan Hasan Düşünceli, "Eski ama Alanya'da yeni olan bir markayı memleketimize kazandırdık. Destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.

