KİP Alanya'da

TÜRKİYE'NİN büyük çaptaki ilk klasik erkek giyim firmalarından olan KİP, artık Alanya’da hizmet veriyor. Yıllarca ünlü markalarda mağaza müdürlüğü yapan erkek giyim sektörünün başarılı isimlerinden Hasan Düşünceli, KİP’i Alanya’ya getirerek kendi iş yerini hizmete açtı. Yaylayolu Caddesi üzerindeki Azak Suit Otel karşısında hizmete giren KİP Alanya mağazasının işletmecisi ve Alanya Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Düşünceli, "Kalite konusunda ve marka sıralamalarında her zaman ilk sıralarda yer alan, Türk erkek giyim sektöründe yenilikçi duruşuyla kurulduğu günden bugüne yatırımlarını büyüterek ürün ağını derinleştiren ve geniş bir müşteri kitlesi olan KİP markamızı Alanya’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1978’de kurulan KİP, 12 ülkedeki mağazalarının yanısıra Türkiye'deki 59. mağazası ile Alanya halkımızın hizmetine girdi. Şıklığına önem veren tüm herkesi mağazamıza bekleriz" dedi.



Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2019, 16:39