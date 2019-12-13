Kıbrıs'ı fethetti
YOĞUN geçen bir yaz sezonunun ardından kış tatili yapan Havana Su Sporları Müdürü Serkan Çelik, geçtiğimiz hafta Kıbrıs'a gitti
PORTAKAL 13.12.2019, 17:23 13.12.2019, 18:13
YOĞUN geçen bir yaz sezonunun ardından kış tatili yapan Havana Su Sporları Müdürü Serkan Çelik, geçtiğimiz hafta Kıbrıs'a gitti. Cratos Premium Resort Otel'de mini bir kış tatili yapan Çelik, Kıbrıs'ın da altını üstüne getirdi. Sosyal medya hesabından bol bol fotoğraf da paylaşan Çelik'e takipçileri, çok sayıda beğeni ve yorum bıraktı.
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