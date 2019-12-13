Keyifli ziyaret
AYTEMİZ Alanyaspor'da 29 yıldır malzemeci olarak görev yapan Tosmur'un sevilen siması Mehmet Çetin, yakın dostu olan Tosmur Mahallesi Muhtarı Zafer Gürel'i evinde ziyaret etti
PORTAKAL 13.12.2019, 17:40
AYTEMİZ Alanyaspor'da 29 yıldır malzemeci olarak görev yapan Tosmur'un sevilen siması Mehmet Çetin, yakın dostu olan Tosmur Mahallesi Muhtarı Zafer Gürel'i evinde ziyaret etti. Yoğun iş temposundan dolayı çok sık görüşemediklerini söyleyen yakın dostlar, geç saatlere kadar sohbet ederek hasret giderdi.
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Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
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