Keyifli kutlama 

KİRPİ Group sahibi Mehmet Hanifi Türk, eşi Halime Ünal Türk'ün doğum günü için küçük ve romantik bir kutlama organize etti. Alanya Et Balık'ta zengin menülü bir akşam yemeğinin ardından yapılan kutlamada yeni yaşına 'Merhaba' diyen Halime Ünal Türk, gece boyunca mutlu saatler yaşadı. Mekanda sahne alan sanatçının şarkılarına eşlik ederek eğlenen Türk çifti, romantik dakikalar yaşayarak doğum günü kutladı.
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