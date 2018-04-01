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Keyifli kutlama 

Renkli akşamların adresi olan Alanya Balık Evi, keyifli ve romantik bir doğum günü kutlamasına ev sahipliği yaptı

Keyifli kutlama 

Renkli akşamların adresi olan Alanya Balık Evi, keyifli ve romantik bir doğum günü kutlamasına ev sahipliği yaptı

01 Nisan 2018 Pazar 17:03
Keyifli kutlama 
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KİRPİ Group sahibi Mehmet Hanifi Türk, eşi Halime Ünal Türk'ün doğum günü için küçük ve romantik bir kutlama organize etti. Alanya Et Balık'ta zengin menülü bir akşam yemeğinin ardından yapılan kutlamada yeni yaşına 'Merhaba' diyen Halime Ünal Türk, gece boyunca mutlu saatler yaşadı. Mekanda sahne alan sanatçının şarkılarına eşlik ederek eğlenen Türk çifti, romantik dakikalar yaşayarak doğum günü kutladı. 

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Hanifi TürkHalime Ünal TürkDoğum Günü
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