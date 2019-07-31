Keyifli kutlama

NİRA Güzellik Merkezi uzmanlarından Aiperi Orozbekova, yeni yaşına Öztürk Kolcuoğlu Restoran'da yapılan şık bir kutlama ile girdi. Renkli kutlamaya Nira Güzellik Merkezi sahibi Emine Şamlı Çaresiz ile Orozkova'nın yakın dostları katıldı. Keyifli bir akşam yemeği ile başlayan renkli kutlama, daha sonra yerini sohbete bıraktı. İlerleyen saatlerde getirilen kutlama pastasının mumlarını söndürürken dilek dilemeyi de ihmal etmeyen Aiperi Orozbekova, "Bu mutlu günümde yanımda olan tüm arkadaşlarıma ve dostlarıma teşekkür ederim" dedi.