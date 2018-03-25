 Keyifli kahvaltı

KLEOPATRA Plajı'ndaki bir mekanda buluşan ASGED yönetimi ve üyeleri, aileleriyle birlikte güzel bir günün tadını çıkardı. ASGED Başkanı Büke Yaşar ve Başkan Yardımcısı Berna Öz’ün organizatörlüğünde buluşan ASGED’liler, bir arada olmanın mutluluğunu yaşadılar.
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