Keyifli buluşma
OBA'DAKİ Dolphin Family Otel'in işletmecisi Jan Orum, geçtiğimiz günlerde ailesi ile birlikte güneşli havanın tadını çıkardı
PORTAKAL 20.10.2019, 18:17
OBA'DAKİ Dolphin Family Otel'in işletmecisi Jan Orum, geçtiğimiz günlerde ailesi ile birlikte güneşli havanın tadını çıkardı. Güzel havayı fırsat bilen Orum ailesi, Alanya'nın şık mekanlarından olan En Vie Beach'te hoşça vakit geçirdi. Birlikte öğle yemeği de yiyen Orum ailesinin keyfine ise diyecek yoktu.
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|-2
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|P
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|8
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|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|8
|15
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|9
|14
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|9
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|9
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|9
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|9
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