Keyifli akşam

Yaptığı başarılı operasyonlar ile adından sıkça söz ettiren Alaaddin Keykutbat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başarılı cerrahlarından olan Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Akkaya, yakın arkadaşı Mustafa Tirkayi ile birlikte akşam yemeğindeydi.

Keyifli akşam
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İKİLİNİN buluşma noktası ise yakın dostları olan Nuri Gökgül'ün sahibi olduğu Ravza Restoran oldu. Zengin menülü bir akşam yemeğinin ardından bol bol sohbet eden yakın dostlar, PORTAKAL objektiflerine de poz vermeyi ihmal etmediler. 

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