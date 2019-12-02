Keyfine diyecek yoktu

HAFTALARDIR galibiyete hasret kalan turuncu yeşilli takımın 5-0 kazandığı maç sonrası mutluluktan havalara uçan Mehmet Uslu, maç sonunda çektirdiği fotoğrafını ise sosyal medyada paylaştı. Uslu, takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.