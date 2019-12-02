Keyfine diyecek yoktu
Alanya'nın renkli simalarından olan Aytemiz Alanyaspor Yönetim Kurulu Üyesi ve AYMER Yapı Merkezi sahibi Mehmet Uslu, önceki akşam Alanyaspor ile Ankaragücü arasında oynanan Süper Lig mücadelesini stadyumda izledi.
PORTAKAL 02.12.2019, 00:10
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Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Namaz Vakti 02 Aralık 2019
|İmsak
|06:20
|Güneş
|07:45
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:26
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:08
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|13
|27
|2. Başakşehir
|13
|25
|3. Trabzonspor
|13
|23
|4. Alanyaspor
|13
|22
|5. Fenerbahçe
|13
|22
|6. Beşiktaş
|12
|21
|7. Malatyaspor
|13
|20
|8. Galatasaray
|13
|20
|9. Denizlispor
|13
|17
|10. Göztepe
|13
|17
|11. Çaykur Rizespor
|13
|17
|12. Gaziantep FK
|13
|16
|13. Gençlerbirliği
|13
|14
|14. Konyaspor
|13
|13
|15. Kasımpaşa
|13
|12
|16. Antalyaspor
|13
|12
|17. Ankaragücü
|13
|9
|18. Kayserispor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|12
|24
|2. Erzurum BB
|13
|24
|3. Bursaspor
|13
|23
|4. Ümraniye
|13
|22
|5. Akhisar Bld.Spor
|13
|22
|6. Keçiörengücü
|13
|21
|7. Menemen Belediyespor
|13
|21
|8. Fatih Karagümrük
|13
|19
|9. Balıkesirspor
|12
|18
|10. Altay
|13
|16
|11. Giresunspor
|13
|16
|12. İstanbulspor
|13
|15
|13. Adana Demirspor
|13
|15
|14. Boluspor
|13
|11
|15. Osmanlıspor
|13
|10
|16. Altınordu
|13
|10
|17. Adanaspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|13
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|40
|2. Leicester City
|14
|32
|3. Man City
|14
|29
|4. Chelsea
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|20
|6. Wolverhampton
|14
|20
|7. Sheffield United
|14
|19
|8. Arsenal
|14
|19
|9. M. United
|14
|18
|10. Burnley
|14
|18
|11. Crystal Palace
|14
|18
|12. Bournemouth
|14
|16
|13. West Ham
|14
|16
|14. Newcastle
|14
|16
|15. Aston Villa
|14
|15
|16. Brighton
|14
|15
|17. Everton
|14
|14
|18. Southampton
|14
|12
|19. Norwich City
|14
|11
|20. Watford
|14
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|14
|31
|2. Sevilla
|15
|30
|3. Barcelona
|13
|28
|4. Real Sociedad
|15
|26
|5. Athletic Bilbao
|15
|26
|6. Atletico Madrid
|14
|25
|7. Getafe
|15
|24
|8. Valencia
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|22
|10. Granada
|15
|21
|11. Levante
|15
|20
|12. Real Betis
|15
|19
|13. Villarreal
|15
|18
|14. Deportivo Alaves
|15
|18
|15. Real Valladolid
|15
|18
|16. Eibar
|15
|15
|17. Mallorca
|15
|14
|18. Celta de Vigo
|15
|13
|19. Espanyol
|15
|9
|20. Leganés
|15
|6