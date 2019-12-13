Keyfine diyecek yok

ALANYA'NIN tanınmış simalarından olan Hilmi Yakar, kış tatili için kızlarının yanına gitti. İş hayatlarını İstanbul'da sürdüren kızları ile hasret gideren Yakar, önceki akşam sosyal medya hesabından mutluluğunu paylaştı. Yakar, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.