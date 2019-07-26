Keyfin adresi: Kurşunlu

Muhteşem Alanya manzarası ile beğeni toplayan Kurşunlu Seyir Restoran, yenilenen bahçesi ile de dikkat çekiyor.

Keyfin adresi: Kurşunlu
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ALANYA'NIN tanınmış gençlerinden Fatih Kurşun'un sahibi olduğu Kurşunlu Seyir Restoran, sıcak yaz akşamlarını keyifli atmosferi ile serinletmeye devam ediyor. Oldukça zengin bir menüye sahip olan Kurşunlu, ünlü isimlerin de uğrak adresi. Geçtiğimiz hafta Illusion Event Hall'de konser veren ünlü sanatçı Berkay, sabah kahvaltısı için Kurşunlu'yu tercih etti. Alanya'yı kuşbakışı gördüğü için çok şanslı olduğunu söyleyen başarılı sanatçı, yaptığı serpme kahvaltıya bayıldığını ifade etti. 

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 18:26
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