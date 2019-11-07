Keşfetmek ruhlarında var

FARKLI meslek gruplarından çok sayıda üyesi bulunan YESİDO, her hafta farklı bir rotaya gezi düzenleyerek üyelerini buluşturuyor. Grubun son rotası ise Isparta'nın Kovada Gölü ve Kasnak Meşesi Ormanı oldu. Geçtiğimiz haftasonu düzenlenen geziye çok sayıda doğasever katıldı. Sabah güzel bir kahvaltı yapan, ardından doğanın tadını çıkaran ve gün boyu fotoğraf çeken katılımcılar, keyifli bir haftasonu yaşadılar.