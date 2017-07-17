Kervansaray keyfi

DİMÇAYI'NIN en serin mekanlarından olan Kervansaray Restoran, hafta sonunda müdavimlerinin karşısına yeni konsepti ile çıktı. Müşterileri için doğa ile iç içe bir ortam hazırlayan Kervansaray, sıcak yaz akşamını ferah ortamı ile serinletti. Alanya'nın sevilen seslerinden Ranya Çağlar da hafta sonuKervansaray'da sahne aldı. Sesi ile olduğu kadar sahne performansı ile de alkış toplayan Ranya, geç saatlere kadar süren unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti. Kervansaray işletmecileri Tanju Polat ve Oya Aydın, "Piknik alanımızın yanı sıra müşterilerimiz için hazırladığımız doğal atmosferimize tüm Alanyalıları bekliyoruz" dediler.