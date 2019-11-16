Kervan'da kutladı
VERGİ Dairesi yanında hizmet veren Kervan Cafe, geçtiğimiz günlerde renkli bir doğum günü kutlamasına sahne oldu
PORTAKAL 16.11.2019, 09:57
Buse Aydın, 17. yaşına girmenin mutluluğunu arkadaşları ile birlikte kutlama yaparak yaşadı. Önce doğum günü pastasının mumlarını özenle söndüren Buse, daha sonra pastasından arkadaşlarına ikram etti. Kervan Cafe işletmecileri Hayri ve Onur Akay, doğum günü ekibi ile yakından ilgilendi. Geç saatlere kadar oturarak keyifli bir kutlama yapan Buse Aydın ve arkadaşlarının keyiflerine diyecek yoktu.
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