Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
106932
ALTIN
170.371
DOLAR
4.0390
STERLİN
5.5478
EURO
4.8770
Kırmızı renkli gıda tüketenler dikkat! Böcek yemiş olabilirsiniz
Kırmızı renkli gıda tüketenler dikkat!...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 30 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Yakın gelecekte tüm araçlar uçacak
Yakın gelecekte tüm araçlar uçacak
Uzun iş saatleri kaygı ve stresi artırıyor
Uzun iş saatleri kaygı ve...

Kerimcan Durmaz Alanya'ya geliyor

Alanya Marina içerisindeki Club Loop Marina, 12 Mayıs gecesi renkli bir partiye ev sahipliği yapacak

Kerimcan Durmaz Alanya'ya geliyor

Alanya Marina içerisindeki Club Loop Marina, 12 Mayıs gecesi renkli bir partiye ev sahipliği yapacak

30 Nisan 2018 Pazartesi 16:11
Kerimcan Durmaz Alanya'ya geliyor
banner404

SOSYAL medyada fenomen olduktan sonra disk jokeyliğe adım atan ünlü isim Kerimcan Durmaz, Alanyalı hayranları ile Loop Marina'da bir araya gelecek. Renkli gecenin hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü söyleyen Club Loop Marina yetkilileri, "Alanya çok özel ve eğlenceli bir gece yaşayacak" diyerek tüm eğlenceseverleri Loop'a davet ettiler.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Alanya MarinaClub Loop MarinaSosyal Medya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deplasman fatihleri
Deplasman fatihleri
Beyza ve Hakan evlendi
Beyza ve Hakan evlendi
Mesut Bakkal: Virajı aldık, önümüz düz
Mesut Bakkal: Virajı aldık, önümüz düz

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim