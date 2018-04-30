Kerimcan Durmaz Alanya'ya geliyor

SOSYAL medyada fenomen olduktan sonra disk jokeyliğe adım atan ünlü isim Kerimcan Durmaz, Alanyalı hayranları ile Loop Marina'da bir araya gelecek. Renkli gecenin hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü söyleyen Club Loop Marina yetkilileri, "Alanya çok özel ve eğlenceli bir gece yaşayacak" diyerek tüm eğlenceseverleri Loop'a davet ettiler.

