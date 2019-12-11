Kendinizi şımartma zamanı

BAZEN tüm şehrin üzerinize geldiğini ve herkesin sizden bir beklentisi olduğunu düşünmeniz, büyük bir yorgunluğun belirtisidir. Böyle bir durumda yeniden enerji kazanmak ve iyi hissetmek için yapmanız gereken en iyi şey, kaliteli bir spa merkezine giderek kendinizi birkaç saatliğine dünyaya kapalı konuma getirmek ve tüm güzel duyularınızı harekete geçirmektir. Konaklı'daki Admiral Elite Premium Spa da kendini şımartmak isteyen müdavimlerine keyifli saatler sunuyor. Günün stres ve yorgunluğunu şık bir spa merkezinde atmak isteyenler, Admiral Elite Premium Spa'ya gelerek vücudundaki tüm yorgunluğu atıyor. Admiral Elite Premium Spa İşletme Müdürü Nejdet Taran, "Kış aylarında da yerli ve yabancı müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Kendini şımartmak isteyen tüm Alanyalılar için özel servisimiz de mevcut" dedi.