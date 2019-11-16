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'Kendinizi rahatlatın'

Alanya'nın en kapsamlı spor merkezlerinden olan Aura Fitness & SPA, sunduğu hizmetleri ve kaliteli hizmet anlayışı ile dikkat çekiyor. PORTAKAL'a konuşan Aura'nın SPA Müdürü Gülümser Gündüz, "Aura olarak spor ve sağlıklı yaşam üzerine çalışıyoruz. SPA merkezimize gelen misafirler çok sıkıntılı olsalar bile buradan son derece keyifli ayrılıyorlar. Yurtdışından, özellikle Danimarka ve Norveç’ten gelen çok misafirimiz var. Dünya çapında tanınan bir markayız" dedi 

PORTAKAL 16.11.2019, 10:06 16.11.2019, 10:07
'Kendinizi rahatlatın'
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'Kendinizi rahatlatın'
'Kendinizi rahatlatın'

CİKCİLLİ Mahallesi'nde uzun yıllardır hizmet veren Aura Fitness & SPA, Alanya'ya sporu sevdirmeyi başardı. Çok sayıda üyesi bulunan Aura, SPA bölümü ile de büyük ilgi görüyor. Haftanın stres ve yorgunluğunu atmak isteyenlerin usta ellere kendini bıraktığı merkezdeki sertifikalı masörler, dingin bir ortamda huzurlu bir rahatlık sunuyor. Aura'nın SPA Müdürü Gülümser Gündüz, PORTAKAL'a verdiği röportajında "Neden Aura'ya gidilmeli" sorusunun cevaplarını verdi. Aura'nın Alanya'da bir marka haline geldiğini söyleyen Gündüz, "Alanya’da insanlara sporu ve sağlıklı yaşamı sevdirebilmek, insanları spor ve SPA ile tanıştırmak en büyük amacımız" dedi. 

- SPA merkezinizde ne tür uygulamalarınız var? En çok tercih edilen masaj hangisi? 

Medikal ve klasik masaj çeşitlerimiz var. Taş masajı gibi son zamanlarda en çok tercih edilen masajlarımızdan bir tanesi. Burada herhangi bir boyun fıtığı, bel fıtığı gibi sıkıntısı olan kişilere masajla gereken terapiyi sağlamaya çalışıyoruz. Tabi ki biz doktor değiliz. Tedavi amaçlı değil ama insanları rahatlatmak, insanlara kendilerini daha iyi hissettirmek açısından masaj yapıyoruz. Keyifli bir programımız var. Ekibim masaj konusunda son derece başarılı ve tecrübeli. Genelde klasik masaj ve şiyassu dediğimiz baskı masajını tercih ediyorlar. Medikal terapilerimiz var. Boynunda, belinde sorunu olan kişiler medikal sağlık bakanlığından onaylı olan özel kremlerimizle birlikte yapılan masajlarımızı tercih ediyorlar. Medikal masajlarımız ağrıya yöneliktir. Birçok kişi Alanya’daki en kaliteli SPA merkezinin burası olduğunu söylüyor.

- Konuklarınız işletmenize nasıl ulaşabilir, sunduğunuz bir ulaşım hizmetiniz var mı?

Burası kişiye özel VPI çalışan bir SPA merkezidir. Ayrıca ücretsiz servislerimiz mevcuttur. Gelen misafirlerimizi evlerinden alıp buraya  kadar getirip program sonunda tekrar gitmek istedikleri yerlere götürüyoruz. Butik SPA randevu sistemi ile çalışıyoruz. VPI gelen kişiler burada istedikleri kadar sauna, buhar, tuz odası kullanımını yapabilirler. Ailelerin eşleriyle ve çocuklarıyla gönül rahatlığıyla gelebileceği bir yerdir. Fitness salonumuz var.  Fitness bölümde de çok başarılı hoca ve antrenörlerden oluşan ekibimiz var. Hepsi birbirinden başarılı hepsi işinin en iyisidir. 

- Aura fitness ve SPA’da çalışıyor olmak nasıl bir duygu sizin için?

İşletmecimiz Salih Toktaş sayesinde hepimiz bir aile gibi olduk.  Aura Fitness ve SPA ailesinin bir ferdi olmak bizim için bir gurur kaynağı. Burada hepimiz elimizden geldiğince bütün misafirlerimize en iyi ve en kaliteli hizmeti veriyoruz. Amacımız Alanya’da bir marka olmak. Aura adına, Fitness diyet, sağlıklı beslenme ve SPA adına Alanya’da ilkleri gerçekleştirdik. İşletmecimiz Salih Toktaş sayesinde Alanya, sporu öğrendi. Alanya’da insanlara sporu ve sağlıklı yaşamı sevdirebilmek, insanları spor ve SPA ile tanıştırmak en büyük amacımız. 

- İyi bir SPA’da neler olmalı? SPA merkezi seçerken nelere dikkat edilmelidir?
    
Öncelikle SPA merkezinin temiz ve hijyenik olması gerekir. Ekibin son derece güler yüzlü, başarılı, masaj kalitesinin yüksek olması gerekir. Gelen kişilerin burada kendini huzurlu ve iyi hissetmesi çok önemlidir. Biz burada tek kullanımlık kese, tek kullanımlık terlik kullanıyoruz.  Bir keseyi sadece bir kişiye kullanıyoruz. Masaj odalarına meyve ve içecek gibi bir çok ikramımız var. Misafirlerimizin memnuniyeti bizim için her şeyden önemli. Her misafirin işleminin ardından düzenli olarak hamam ve masaj odası temizlenir. Kesinlikle ve kesinlikle en hassas olduğumuz nokta hijyen ve temizliktir. 

‘RUHUNUZU DİNLENDİRİN’

- Düzenli olarak SPA’ya gitmenin faydaları nelerdir?

Bana göre haftada bir masaj, 15 günde bir kese köpük yaptırmak uygundur.  Herkesin ihtiyacı olan ve sağlıklı olan da budur. Sauna ve buharın vücuda çok fazla faydası vardır. Vücuttaki toksinleri atmak, ciltteki gözeneklerin açılması, vücuttaki toksinlerin atılması için bu işlemler gereklidir. Buhar ve sauna kullanımı sonrasında hamamda ölü derinin atılmasının cildin yenilenmesi ve gençleşmesine büyük katkısı vardır. Suyla gelen sağlık da diyebiliriz buna kısaca. Sonrasında yapılan masajla da kan dolaşımının hızlanması kasların rahatlaması ve vücudun yeniden dinçleşmesini sağlar. SPA’daki dinginlik ve sakinlik insanın ruhunu dinlendirir. 

‘DÜNYA ÇAPINDA BİR MARKAYIZ’

- Sizi Alanya’daki diğer SPA’lardan ayıran en büyük özellik nedir?

Bizi Alanya’daki diğer SPA’lardan ayıran özellik biz dış sokak hamamı değiliz. Biz burada spor ve sağlıklı yaşam üzerine çalışıyoruz. SPA merkezimize gelen misafirler çok sıkıntılı olsalar bile buradan son derece keyifli ayrılıyorlar. Bu bizim için çok önemli. Yurtdışından özellikle Danimarka’dan ve Norveç’ten gelen çok misafirimiz var. Dünya çapında tanınan bir markayız. Spor yapmayı sağlıklı beslenmeyi, sağlıklı masaj yaptırmayı öğrendiler. 

- Terapistleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Terapistlerimizin hepsi bu konularda eğitim almış, 16 yıllık, 10 yıllık, 5 yıllık uzman kişilerden oluşuyor. Terapistlerimiz uzun yıllardır bu sektörde çalışan, sertifikalı ve kendini iSPAtlamış kaliteli masaj yapan kişilerdir. Terapist olarak hem bayanlara hem erkeklere hizmet verdiğimiz için erkek terapistimiz ve bayan terapistimiz mevcuttur. 

- SPA merkezinizde aynı anda kaç kişilik gurupları ağırlayabilirsiniz?

Bizim sayı sınırımız yok. Herkes gelebilir. Aynı anda 10 kişi, 20 kişi gelebilir. Bu arada çok başarılı gelin hamamımız vardır. Gelin hamamlarında çok revaçtayız. Gelin hamamı yapmak isteyen herkesin keyifle gelip gelin hamamını yapabileceği rahat edebileceği bir yerdir. Akşam gruplara SPA merkezimizi özel misafirlerimiz için kapatıyoruz. Misafirlerimiz arzu ettiklerinde aileleri ya da arkadaşları ile birlikte gelip salonumuzu kapatıp özel vakit geçirebilirler. 

‘2 KADIN GEL, TEK KADIN ÖDE!’

- Sizinle iletişim kurmak isteyenler hangi adresi kullanabilirler?

Facebook-fitnesauraSPA instagram –aurafitnesSPA adreslerinden  ve (0242) 515 01 15 numaralı telefondan bizimle iletişim kurabilirler. Facebook ve İnstagram hesaplarımızdan hem SPA hem de fitnes için bizi takip edip paylaşımlarımız görebilirler. Fitness'ta da şu an ‘2 kadın gel tek kadın öde’ kampanyamız başladı. SPA’da da kampanyamız devam etmektedir. Tüm Alanya’yı spora ve SPA’ya davet ediyoruz.

- Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Kaç sendir bu piyasanın içerisindesiniz?

Ben Gülümser Gündüz. Ankaralıyım. Aura Fitness & SPA spor salonunun SPA müdürüyüm. 2010 yılından beri Alanya’dayım. Alanya’da yaşamayı tercih ettim. Ankara’nın stresi ve soğukluğundan uzaklaşmak istedim. Alanya’nın keyifli, huzurlu ve sakin yaşantısına geldim. 2015 yılında Aura’nın işletme sahipleri Salih Toktaş ve Murat Güngör ile tanıştım. 2015 yılından beri Aura’da elimden geldiğince profesyonel ve kaliteli bir hizmet vermeye çalışıyorum. Bir aile olduk. Hep beraber burada güzel ve başarılı işler yaptık. 

#Aura Fitness & Spa #Alanya
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