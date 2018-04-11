Kendini spora verdi

KENDİNİ spora adayan Saygılı, hergün onlarca kilometreyi bisikletle kat ediyor. Önceki gün Manavgat'a kadar gidip geri dönen Saygılı, dün de Gazipaşa'ya bisikletle gidip geldi. Fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaşan Saygılı'ya takipçileri çok sayıda beğeni yaptı.
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