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Kendi kafasına sıktı, yaralı halde sınıftaki öğrencileri tehdit etti!

Diyarbakır'da lise öğrencisi bir kız, okula getirdiği kurusıkı tabanca ile başına ateş etti. Yaralı halde elindeki silahla sınıfları gezen öğrenci, arkadaşlarını tehdit etti

Kendi kafasına sıktı, yaralı halde sınıftaki öğrencileri tehdit etti!

Diyarbakır'da lise öğrencisi bir kız, okula getirdiği kurusıkı tabanca ile başına ateş etti. Yaralı halde elindeki silahla sınıfları gezen öğrenci, arkadaşlarını tehdit etti

06 Nisan 2018 Cuma 16:00
Kendi kafasına sıktı, yaralı halde sınıftaki öğrencileri tehdit etti!
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DİYARBAKIR Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen olayda ismi öğrenilemeyen 10. sınıf öğrencisi ders esnasında beraberinde getirdiği kurusıkı tabancayı başına dayayarak ateş etti. Bu halde sınıftan çıkan öğrenci, farklı sınıfları gezerek arkadaşlarını tehdit etti. Kan kaybı nedeni bir anda yere yığılan öğrenci, öğretmenlerin ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
ÖĞRENCİLER KORKUDAN BAYGINLIK GEÇİRDİ
Öğrencinin hastaneye kaldırılmasının ardından okul yönetimi öğrencilerin ailelerine haber verdi. Okula gelen aileler, gözyaşları içerisinde çocuklarını alıp olay yerinden uzaklaşırken, bazı öğrencilerin de korku nedeni ile baygınlık geçirdiği öğrenildi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Olay yerine gelen güvenlik güçleri sınıflarda incelemelerde bulundu. Veliler okula silahın nasıl sokulduğunu anlamazken, öğrencinin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.

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