Kemal Tanca Alanya’ya geldi 

KALİTESİ ve özgün tasarımlarıyla Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan Kemal Tanca, Alanya’da ilk şubesini açtı. 1950 yılında sektöre giriş yapan ve çizgisiyle fark yaratan bir marka olan Kemal Tanca, artık Alanya halkına da hizmet sunacak.

DERİNİN ÖZGÜN TASARIMLARI TANCA’DA

Hakiki derinin işlenmesiyle ayakkabıda kaliteyi misyon edinen Kemal Tanca’da yok yok. Deriyi her alanda kullanan ve özgün tasarımlarla sunan mağazada deri ceket, çanta, kemer gibi ürünlere de ulaşmanız mümkün. Kemal Tanca bugün sadece bir ayakkabı markası değil, dünya trendlerini belirleyen ve tasarımlarıyla yaşam tarzı sunan bir marka.

AYAKKABININ EN UZUN SOLUKLU MARKASI

Türkiye’de ayakkabı perakendesinin en uzun soluklu markalarından biri olan Kemal Tanca, ürünlerinin yüzde 90’ını yurt içinde üretirken, iş birliği içinde olduğu dünyaca ünlü İtalyan, Fransız ve İspanyol markaların tasarımlarına da mağazalarında yüzde 10’luk bir yer ayırıyor.

‘MARKAMIZI EN İYİ ANLATAN ŞEY KALİTESİ’

Kemal Tanca ailesi olarak kalite ve özgünlüğü ilk günden bu yana misyon edindiklerini ifade eden mağaza sorumlusu Necdet Kurt “Alanya’da ilk şubemizi açtık. İnşallah Alanya ve Alanyalılar için hayırlı olur. Mağazamızın atmosferi gerçekten çok güzel, ürün yelpazemiz çok geniş. Güzel kampanyalarımız var. Açılışımızı yeni gerçekleştirmemize rağmen müşterilerimizden de yoğun bir ilgi görüyoruz. Yüzde 50+30 olmak üzere çeşitli kampanyalarımız mevcut. Gerçekten güzel, kaliteli ve özgün ürünlerimiz var. Marka olarak tamamen deri odaklıyız. 1950 yılından bu yana gelen başarımızın temeli vizyonumuz ve kalitemiz. Elbette her şeyden önemlisi de müşterilerimiz. İnşallah herkes için hayırlı olur” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 15:54