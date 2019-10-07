'Keleş' sürprizi

ALANYA gençliğinin en uğrak adreslerinden birisi haline gelen Social Beer & Food, 12 Ekim Cumartesi gecesi renkli bir partiye sahne olacak. Türk Halk Müziği'nin efsanesi Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı", "Bahçe Duvarından Aştım" ve "Yanıyorum" adlı şarkılarına yaptığı düzenlemeler ile adından sıkça söz ettiren Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü disk jokey Yasin Keleş, OctoberFest kutlamaları kapsamında Social'da mikser başına geçecek. Gençleri hareketli müzikleri ile coşturacak olan başarılı disk jokey, "Bu renkli gecede herkesi Social Beer & Food'a bekliyorum" dedi.