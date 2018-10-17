Keleş coşturacak

Illusion Event Hall, 20 Ekim Cumartesi gecesi renkli bir partiye ev sahipliği yapacak. "Gönül Dağı" adlı çalışması ile müzik listelerini kasıp kavuran ünlü DJ Yasin Keleş, Alanyalı hayranlarına canlı performansını sergileyecek

Keleş coşturacak
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MÜZİK dünyasının yakından tanıdığı ünlü disk jokey Yasin Keleş, bu yıl 2. kez Alanya'ya geliyor. Daha önce Ağustos ayında Havana Beach Club'da düzenlenen partide mikser başına geçen başarılı DJ, 20 Ekim Cumartesi gecesi de Illusion Event Hall'de canlı performansını sergileyecek. Cover'ını yaptığı Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" adlı çalışması ile bu yaza damgasını vuran DJ Yasin Keleş, Alanyalı hayranlarını Illusion'daki partide coşturacak. Gece yarısında başlayacak olan renkli parti geç saatlere kadar devam edecek. 

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