 Kayrasu 9 yaşında 

YANIK Ailesi'nin yakın dost ve akrabalarının katıldığı partide, Kayrasu doğum günü pastasını annesi ve babasıyla birlikte kesti. Aldığı hediyeler karşısında oldukça mutlu olan Kayrasu, gün boyu neşesiyle etrafa ışık saçtı. İkramlarla birlikte oldukça keyifli geçen partiye katılanlar hoş sohbet eşliğinde güneşli havanın tadını çıkardı. Kayrasu, sınıf arkadaşları ve davetlilerle birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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