Kavga eden karı-koca evi terk etti, 7 aylık bebek açlıktan öldü

AFYONKARAHİSAR'DA eşiyle kavga eden annenin evi terk etmesi sonucu 7 aylık bebek 3 gün sonra hayatını kaybetti.
BABA DA 3 GÜN GELMEDİ
Olay, Afyonkarahisar'ın Yaylabağı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşiyle kavga eden Gülcan G. evi terk etti. Beşikte kalan 7 aylık bebeğini de yanına almadan giden Gülcan G. 3 gün eve gelmedi. Bu süre boyunca beşikteki çocuğa bakmakla yükümlü olan babası Selami G., 3 günün sonunda beşikte bulunan çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı.
AÇLIK YA DA SUSUZLUKTAN ÖLMÜŞ OLABİLİR
Beşikteki bebeğin neden dolayı hayatını kaybettiği bilinmezken, olay yerine gelen jandarma ve savcılık ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Bebeğin cansız bedeni ambulansla alınarak otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan baba Selami G., savcılıktaki sorgusu devam ediyor. Bebeğin açlık ya da susuzluktan öldüğü üzerinde duruluyor.
Küçük bebeğin kesin ölüm nedeni yapılan otopsi sonucu belli olacak.
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