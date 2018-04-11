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Kavga eden karı-koca evi terk etti, 7 aylık bebek açlıktan öldü

Afyonkarahisar'da eşiyle kavga eden annenin evi terk etmesi sonucu 7 aylık bebek 3 gün sonra hayatını kaybetti. Babanın da 3 gün boyunca eve gelmediği ortaya çıktı

Kavga eden karı-koca evi terk etti, 7 aylık bebek açlıktan öldü

Afyonkarahisar'da eşiyle kavga eden annenin evi terk etmesi sonucu 7 aylık bebek 3 gün sonra hayatını kaybetti. Babanın da 3 gün boyunca eve gelmediği ortaya çıktı

11 Nisan 2018 Çarşamba 16:50
Kavga eden karı-koca evi terk etti, 7 aylık bebek açlıktan öldü
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AFYONKARAHİSAR'DA eşiyle kavga eden annenin evi terk etmesi sonucu 7 aylık bebek 3 gün sonra hayatını kaybetti.

BABA DA 3 GÜN GELMEDİ
Olay, Afyonkarahisar'ın Yaylabağı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşiyle kavga eden Gülcan G. evi terk etti. Beşikte kalan 7 aylık bebeğini de yanına almadan giden Gülcan G. 3 gün eve gelmedi. Bu süre boyunca beşikteki çocuğa bakmakla yükümlü olan babası Selami G., 3 günün sonunda beşikte bulunan çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı.

AÇLIK YA DA SUSUZLUKTAN ÖLMÜŞ OLABİLİR
Beşikteki bebeğin neden dolayı hayatını kaybettiği bilinmezken, olay yerine gelen jandarma ve savcılık ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Bebeğin cansız bedeni ambulansla alınarak otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan baba Selami G., savcılıktaki sorgusu devam ediyor. Bebeğin açlık ya da susuzluktan öldüğü üzerinde duruluyor.
Küçük bebeğin kesin ölüm nedeni yapılan otopsi sonucu belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarBebekAçlık
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