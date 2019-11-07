'Kasım'da aşk değil, yayla başkadır'
Alanya'nın tanınmış simalarından olan Süper Amatör Küme'deki Türklerspor'un teknik direktörü Şükrü Çavuşoğlu, her fırsatta baba ocağı olan Söbüçimen Yaylası'na gidiyor
PORTAKAL 07.11.2019, 18:52
ALANYA'NIN tanınmış simalarından olan Süper Amatör Küme'deki Türklerspor'un teknik direktörü Şükrü Çavuşoğlu, her fırsatta baba ocağı olan Söbüçimen Yaylası'na gidiyor. Önceki gün yine Söbüçimen'de olan Çavuşoğlu, sonbaharın keyfini yaylada çıkardı. Sosyal medyada bol bol fotoğraf da paylaşan Çavuşoğlu, "Kasım'da aşk başkadır derler ama Kasım'da yayla başkadır" dedi.
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