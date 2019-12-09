Kartpostallık fotoğraf
ALAİYE Özçelik Yapı Malzemeleri'nin genç patronu Hüseyin Özçelik, haftasonunda dostlarını ziyaret etmek için Ankara'daydı
PORTAKAL 09.12.2019, 17:44
ALAİYE Özçelik Yapı Malzemeleri'nin genç patronu Hüseyin Özçelik, haftasonunda dostlarını ziyaret etmek için Ankara'daydı. Dönüş yolunda Seydişehir Gevrekli'de mola veren Özçelik, kartpostalı andıran manzarada fotoğraf çektirdi. Sosyal medya hesabında fotoğrafını paylaşan Özçelik'e takipçileri çok sayıda beğeni bıraktı.
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