Karikatür Bi Cafe yenilendi
Bir süredir yenilenme aşamasında olan Karikatür Bi Cafe, önceki gün yapılan şık bir açılış töreni ile yeniden hizmet vermeye başladı
HÜKÜMET Caddesi üzerinde hizmet veren Karikatür Bi Cafe, yenilenen konsepti ile yeniden hizmet vermeye başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan oldukça kalabalık bir açılış töreni ile Alanya halkına yeniden 'merhaba' diyen Karikatür Bi Cafe, yeni konsepti ile çok beğenildi. Açılışta özel olarak hazırlanan çeşitli yiyecek ve içecekler, konuklara işletme personeli tarafından ikram edildi. İşletmenin yeni sahipleri olan İranlı girişimciler Morteza Fard ve Sepehr Pounasr misafirlerle yakından ilgilenerek 'hoş geldiniz' dediler. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından mekanı gezen davetliler, yeni işletmecileri tebrik ederek başarılar diledi. Fard ve Pounasr, "Tüm Alanya halkını yenilenen işletmemizin şık atmosferine davet ediyoruz" dediler.
31 Mart yerel seçımlerınde yenıden başkan seçılen Adem Murat Yucel'ın hızmetlerınden memnun musunuz?
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