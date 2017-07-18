Kardelen'de yaz eğlencesi

ALANYA'DA 'özel eğitim' denilince ilk akla gelen kurumlardan olan Özgün Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkez, yaz aylarında verdiği eğitimlerde eğlenceye de yer veriyor. Kurum içinde yapılan çalışmaların sosyal ortamlarda genellenmesiyle, dış mekan çalışmalarına da ağırlık veriliyor. Hafta sonunda Dimçayı'nda bir mekana giden öğrenciler, burada hem piknik yaptılar hem de midilli atlara binerek hoşça vakit geçirdiler.