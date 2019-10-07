Karaduman yine coşturdu

ALANYA'YA dolu dolu bir yaz yaşatan ünlü gece kulübü Illusion Event Hall, ünlü DJ Emrah Karaduman'ı yeniden sahnesinde ağırladı. Türkiye'nin yakından tanıdığı başarılı DJ, canlı performansı ile eğlenceseverleri coşturdu. Saatler gece yarısını gösterdiğinde set başına geçen DJ Emrah Karaduman, eski ve yeni çalışmalarından en hareketli şarkıları hayranları için çaldı. Kendilerini müziğin ritmine kaptırarak doyumsuz bir eğlence yaşayan Illusion müdavimleri, sabahın ilk ışıklarına kadar süren partide doyasıya dans etti.