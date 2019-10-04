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Karaduman coşturacak

Türkiye'nin en ünlü disk jokeylerinden olan ünlü müzisyen Emrah Karaduman, bu gece yeniden Illusion Event Hall'de mikser başına geçecek

PORTAKAL 03.10.2019, 22:05
Karaduman coşturacak
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DAHA önce birçok kez sahne aldığı mekanda büyük partilere imza atan başarılı DJ Emrah Karaduman, en hareketli müzikleri ile bu gece yine Illusion'da olacak. Renkli partiye tüm eğlenceseverleri davet eden işletme yetkilileri, "Alanya bu gece eğlenceye doyacak" dediler

#türkiye #Karaduman
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