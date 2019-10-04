Karaduman coşturacak

DAHA önce birçok kez sahne aldığı mekanda büyük partilere imza atan başarılı DJ Emrah Karaduman, en hareketli müzikleri ile bu gece yine Illusion'da olacak. Renkli partiye tüm eğlenceseverleri davet eden işletme yetkilileri, "Alanya bu gece eğlenceye doyacak" dediler