Karadenizliler bu gecede buluştu

2008 yılında kurulan Alanya Karadenizliler Derneği (ALKARDER), üyelerini ve Alanya'da yaşayan Karadenizli vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftasonunda yine renkli bir etkinlik düzenleyen ALKARDER, eğlenceli bir akşama imza attı. Karadeniz yemekleri yendi, horonlar tepildi. Geceye katılanlar haftanın stres ve yorgunluğunu attı. Piyanist Sami Zor'un sahne aldığı gecede Karadeniz müzikleri kulakların paslarını sildi.



Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 15:41