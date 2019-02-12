2008 yılında kurulan Alanya Karadenizliler Derneği (ALKARDER), üyelerini ve Alanya'da yaşayan Karadenizli vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftasonunda yine renkli bir etkinlik düzenleyen ALKARDER, eğlenceli bir akşama imza attı. Karadeniz yemekleri yendi, horonlar tepildi. Geceye katılanlar haftanın stres ve yorgunluğunu attı. Piyanist Sami Zor'un sahne aldığı gecede Karadeniz müzikleri kulakların paslarını sildi.
Karadenizliler bu gecede buluştu
Alanya Karadenizliler Derneği (ALKARDER), Alanya'da yaşayan Karadenizlileri keyifli bir gecede buluşturdu. Horonların tepildiği, hamsi tavaların yendiği gecede doyumsuz bir eğlence yaşandı
2008 yılında kurulan Alanya Karadenizliler Derneği (ALKARDER), üyelerini ve Alanya'da yaşayan Karadenizli vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftasonunda yine renkli bir etkinlik düzenleyen ALKARDER, eğlenceli bir akşama imza attı. Karadeniz yemekleri yendi, horonlar tepildi. Geceye katılanlar haftanın stres ve yorgunluğunu attı. Piyanist Sami Zor'un sahne aldığı gecede Karadeniz müzikleri kulakların paslarını sildi.
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