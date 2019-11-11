Karadeniz'de ikinci balayı

OBAGÖL'DEKİ Nilgün Eczanesi çalışanlarından olan Mustafa Güvercin ve eşi Büşra Bektaş Güvercin, bugünlerde aşk tatilinde. Bu yılın Ocak ayında dünyaevine giren genç çift, ikinci balayı için Karadeniz turuna çıktı. İlk durakları Uzungöl olan Güvercin çifti, Trabzon şehir merkezini de bol bol gezerek aşk tazeledi.

FENOMENE ZİYARET

Mustafa Güvercin, ikinci balayı için gittiği Trabzon'da ünlü fenomen Köksal Baba'yı da ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Fenomen isimle kendi işlettiği kafesinde bir araya gelen Güvercin, Köksal Baba ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.