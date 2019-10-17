GEÇTİĞİMİZ günlerde evlenerek dünyaevine giren Ayşe Ateş Kırbaş ve Ümit Kırbaş çifti, bugünlerde Karadeniz'de balayı yapıyor. İlk olarak Trabzon Uzungöl'e giden çiçeği burnunda çift, sosyal medyada da bol bol fotoğraf paylaşıyor. Takipçilerinden fotoğraflarına çok sayıda beğeni alan Kırbaş çifti, balayı tatilinde Karadeniz yaylalarını da gezmeyi planlıyor.