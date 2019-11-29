Kapalı gişe oynadılar

ALANYA Sokak Tiyatrosu (AST), "Tesadüfün İğne Deliği" adlı tiyatro gösterisini ikinci kez sanatseverlerle buluşturdu. Alanya Kültür Merkezi'nde geçtiğimiz günlerde sahneye koyulan oyuna büyük ilgi gösteren tiyatroseverler, AKM'nin ana salonunu tıklım tıklım doldurdular. Ferhat Ergün'ün yazdığı oyunun yönetmenliğini Fırat Onur Deniz yaptı. Yönetmen yardımcılığını da Özlem Pamuk'un yaptığı "Tesadüfün İğne Deliği" adlı oyunun Genel Sanat Yönetmenliğini ise Hilmi Uyar üstlendi. Yaklaşık 1,5 saat süren oyunda gülme krizleri geçiren izleyiciler, oyun sonunda AST ekibini ayakta alkışladı.

ÖNCE YEMEK SONRA KUTLAMA

Alanya Sokak Tiyatrosu oyuncuları, keyifli gösterinin ardından Tuna Lokantası tarafından akşam yemeğinde ağırlandı. İşletmeci Fazıl Tunç'un yakın ilgi gösterdiği AST ekibi, daha sonra eğlenmek için de Harry's Pub'a gitti. Burada sahne alan Grup Shamans'ın şarkılarına eşlik ederek keyifli bir gece yaşayan AST oyuncuları, günün stres ve yorgunluğunu dans ederek attı. Renkli gecede son olarak bir de kutlama pastası kesildi.