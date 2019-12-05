Kapadokya'yı gezdiler

ALAADDİN Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) eğitim gören bir grup öğrenci tarafından kurulan Sosyalleşiyoruz Grubu, geçtiğimiz haftasonunda Kapadokya gezisi düzenledi. Çok sayıda kişinin katıldığı renkli gezide bölgenin altını üstüne getiren katılımcılar keyifli iki günün tadını çıkardı. Etkinliğe katılanlar hem bol bol gezi yaptı hem de fotoğraf çektirdi. İki gün süren gezi sonunda Alanya'ya dönen katılımcıların neşelerine diyecek yoktu.