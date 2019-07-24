Kanaryalar buluştu

19 TEMMUZ Dünya Fenerbahçeliler Günü, Alanya Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği etkinlikle kutlandı. Keyf-i Ala Restoran'da düzenlenen geceye çok sayıda sarı lacivertli taraftar katıldı. Akşam yemeği ile başlayan renkli gece, yapılan konuşmalarla devam etti. Gecede sunuculuğu Alanya Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan gazeteci Vildan Rende yaptı. Başkan Enver Vural, geceye katılan herkese teşekkür etti. Vural ayrıca, Süper Lig'de Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan 4. hafta mücadelesi için büyük bir organizasyon yapacaklarının müjdesini verdi. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Alanya'nın renkli simalarından Mehmet Özkan ise gecede yaptığı konuşmada herkesi kahkahalara boğdu. Konuşmaların ardından başlayan eğlence ise geç saatlere kadar devam etti.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2019, 17:21