Kalabalık ziyaret

ALTINBAŞ sahibi Seyithan Aladağ'ı ziyaret eden Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı, Antalya Doğu İlçelerden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Haşim Çakmaklı, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Ak Parti Alanya İlçe Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Kiriş, Hüseyin Uçkaya, Alanya SGK Müdürü Muharrem Kaya ve Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, işletmenin enflasyonla topyekün mücadele kapsamında yaptığı Altınbaş Halk Günleri'ni desteklediler.